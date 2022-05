Provincie Utrecht ziet de afgelopen jaren toename zwerfafval en wil daarvan af

Utrecht neemt twee Oekraïense ambtenaren in dienst: een bijdrage aan de wederop­bouw

Utrecht gaat bijdragen aan het samenwerkingsverband Ro3kvit. Dat laten burgemeester Dijksma en de wethouders weten in een brief aan de raad. Dit internationale initiatief is er op gericht om na te gaan hoe van hieruit kan worden geholpen bij de wederopbouw van Oekraïne.

25 mei