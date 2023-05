Psychologen, managers en makelaars gaan met elkaar op de vuist in de boksring

Huisbaas valt binnen tijdens douchen: het gaat steeds vaker mis in de studenten­hui­zen

Een huisbaas die je uitscheldt. Die binnenkomt als jij nét staat te douchen. Die je spullen van het dakterras gooit. Het aantal meldingen van dreiging en intimidatie door de huisbaas is afgelopen jaren toegenomen in studentenstad Utrecht. ,,Hij begon opeens keihard hard te schreeuwen over een brandmelder die kwijt was geraakt in de keuken. Hij schold mij uit voor klootzak.”