Puppy overreden in Veenendaal, bestuurder rijdt door

Boer Adwin was altijd redelijk, maar nu is hij het zat: dit is waarom hij op zijn trekker naar De Bilt rijdt

12:30 Hoeveel trekkers er woensdag naar De Bilt rijden is nog niet duidelijk, maar Adwin van Schaaik (50) uit Lopik is één van hen. ,,De ramkoers van de regering werkt niet, want we moeten het met elkaar voor elkaar krijgen.”