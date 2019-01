PvdA: Veenendaal moet vanmiddag Regenboogvlag hijsen bij installatie SGP-burgemeester

De PvdA roept het college op de vlag vanmiddag te hijsen. De partij zal ook schriftelijke vragen stellen over de opmerking uit het gemeentehuis dat iemand zijn toon over benoeming van Kats moest matigen. ,,De heer Kats is lid van de SGP. Hiermee valt een aantal zaken samen‘’, schrijft de PvdA. ,,De zorgen van veel Veenendaalers of een SGP-burgemeester wel een burgemeester voor iedereen kan zijn, het feit dat een Veenendaler die zijn mening (overigens op zeer nette wijze) over deze benoeming op sociale media uitte vanuit B&W gesommeerd is zijn toon te matigen én de ophef over de Nashville-verklaring die door veel kopstukken van de SGP ondertekend is.‘’