PVV wil ‘criminelen’ uit kraakpand zetten, maar dat gaat volgens de provincie niet lukken

De PVV in de Provinciale Staten vroeg begin maart aan het provinciebestuur of er nog een procedure loopt om, zoals de partij het formuleerde, ‘de criminelen’ uit de woning te zetten. Nee, dus. En die procedure komt er voorlopig ook niet.

De voormalige officierswoning werd in augustus 2020 gekraakt . Dat bleef ondanks bewaking een dag onopgemerkt, waardoor de krakers niet meer op heterdaad betrapt konden worden. Directe ontruiming was daardoor niet meer mogelijk. Een kort geding om alsnog te ontruimen werd door de provincie in hoger beroep verloren.

Niet veilig

De woning is niet echt veilig, blijkt uit een inspectie, maar dat is geen grond voor ontruiming. Dat kan pas als er concrete plannen zijn om het pand te verbouwen en te bewonen. En dat kan nog wel even duren. Gedeputeerde Staten verwachten dat het pand in 2023 of 2024 een nieuwe bestemming kan krijgen. En pas dan kan met kans op succes een ontruimingsprocedure worden begonnen. Op 13 april debatteren Provinciale Staten over de kwestie.