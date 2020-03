PVV wil hoogte van boete bij invaliden-parkeerplaatsen: ‘Als je weet hoe hoog de boete is, parkeer je hier niet’

Hoe is het nu met? Esmee Kosterman (14) uit Wijk bij Duurstede heeft voetbal opgeofferd om de nieuwe Max Verstappen te worden

16 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Esmee Kosterman (14).