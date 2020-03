PVV wil hoogte van boete bij invalidenparkeerplaatsen: ‘Als je weet hoe hoog de boete is, parkeer je hier niet’

Gekkenhuis in de grote stad, maar in de dorpen blijft iedereen nuchter. 'Wij zijn corona­proof’

16 maart ‘Utrechters, kijk een beetje extra naar elkaar om.’ Die oproep kwam van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. In de stad mag er nu van alles op gang komen, maar in veel dorpen rondom Utrecht is omzien naar elkaar nog de gewoonste zaak van de wereld. Zoals in Maartensdijk en Schalkwijk.