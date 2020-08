PVV wil vertrek Utrechtse burgemeester nadat hij OM vroeg om ‘knuppel-oproep’ te onderzoeken

‘Nederland­se Gordon Ramsay’ Jon Sistermans (75) overleden: ‘Als hij de keuken instapte, voelde je een siddering’

28 augustus Gedurfd, streng, passievol en zijn tijd ver vooruit. Zo omschrijven chefs de deze maand overleden sterrenkok Jon Sistermans (75). In Amersfoort kregen zijn twee restaurants in de Mariënhof beide een Michelinster, in Amsterdam bestierde hij met Joop Braakhekke de beroemde Kersentuin en in Utrecht droomde hij als chef in zijn restaurant Wilhelminapark over een ster, die hij niet kreeg.