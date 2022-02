Quad ramt gevel in Houten: bestuurder overleden

Fruitbe­drijf in Nieuwegein opgelucht: aanslag met brandbom berustte op een misver­stand

De schrik zat er goed in bij groente- en fruithandel Lukassen in Nieuwegein, toen daar afgelopen zomer een zwaar explosief bij de voordeur ontplofte en fikse schade aanrichtte. ,,Maar nu zijn we vooral opgelucht’’, zegt eigenaar Michel Lukassen. ,,Het blijkt één grote vergissing te zijn geweest.’’

4 februari