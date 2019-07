Raad van State: verbreding A27 Amelisweerd mag niet doorgaan

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:42 Ook dit jaar vindt één van de voorrondes voor het NK Stoepranden weer in Vianen plaats. Tussen 14.00 en 15.30 uur kunnen deelnemers zich kwalificeren voor het NK in Amersfoort. De deelname aan de kwalificatieronde tijdens Spelen op de Voorstraat is gratis en ook aanmelden is niet nodig. De NK vindt op 22 september plaats in Amersfoort.