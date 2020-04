Racen op een Mario Kart baan: binnenkort kan het in het echt, in Utrecht

Racen op een Mario Kart-circuit in een Crazy Kart? In Utrecht kan dat binnenkort in het echt: in een kleine kart waarmee je over een indoor parcours vol obstakels racet.

Het Utrechtse bedrijf The Building Company is namelijk een indoor Crazy Karts-parcours aan het bouwen. Het bedrijf heeft met de Crazy Karts een primeur in Nederland: het wordt de eerste baan met kleine karts voor volwassenen in deze vorm.

Het driften, racen en de techniek van karten onder de knie krijgen kan binnenkort bij The Team Building aan de Admiraal Helfrichlaan in Utrecht. Sinds vier jaar verzorgt dit bedrijf ‘unieke’ groepsactiviteiten voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest, vertelt mede-eigenaar Paul Kleine. ,,Wij zijn altijd bezig spraakmakende activiteiten op te zetten. Daar is ook nu ook Crazy Karts uit voort gekomen. Een jaar geleden kwam de Crazy Kart uit in de Verenigde Staten. De mensen op kantoor hier waren sceptisch, dus besloten we zo’n kart te bestellen. Toen was meteen iedereen om, want het is ontzettend leuk om in zo’n kleine kart te rijden.”

In levenden lijve

,,Crazy Karts is vergelijkbaar met echt karten, maar het verschil is dat deze kart veel kleiner is. De karts zijn speciaal gebouwd om mee te kunnen driften; dat geeft het een unieke beleving. Bij Crazy Karts draait het niet alleen om het racen, maar ook echt om beleving, strategie en behendigheid. Het is Mario Kart in levenden lijve.”

Momenteel wordt er nog druk gebouwd aan de kartbaan. ,,De hal wordt in het thema van een groot pakhuis ingericht, met allerlei stellingen en containers. Het wordt een spel, maar ook echt een beleving. Met licht- en geluidseffecten hopen we een leuke activiteit neer te zetten. Ook willen we elementen toevoegen van Mario Kart, zoals olievlekken op de baan, waardoor mensen langzamer gaan rijden.”

Kleine hoopt zo snel mogelijk te kunnen openen. ,,Zodra de maatregelen rondom het coronavirus over zijn, hopen we de deuren te kunnen openen. Het plan was medio maart al open te gaan, maar dat is niet gelukt. De vloer is net geschilderd en morgen gaat de bescherming aan de zijkanten erin. Eind april is de baan zeker klaar. Het is alleen nog afwachten of we dan ook echt open mogen gaan. Wij staan in ieder geval te popelen.”