Ramkraak op nieuwe voetbalwinkel in stadion FC Utrecht: ‘Zelfs van de paspop is het jack gestolen’

De kleding die in de winkel hing, is allemaal meegenomen. Nelemans: ,,Heel veel trainingspakken van Juventus, Barcelona en Bayern München. Dat zijn dure pakken, van mooi materiaal.’’



Ze kosten 200 euro, weet hij. ,,We hebben natuurlijk aangekondigd dat we zouden komen, dus ze weten wat we hebben. Als je hier met een man of vier vijf naar binnengaat, heb je binnen een minuut de hele winkel leeg. Zelfs van een paspop die bij de deur stond hebben ze het trainingsjack gestolen.’’



De totale schade schat Nelemans in op 10.000 tot 25.000 euro. Of de schade verzekerd is, weet het duo nog niet precies, legt Haage uit. ,,Als het goed is, is alles verzekerd. En zo niet, dan is het een tegenslag, maar dan komen we er ook wel weer overheen.’’



Vanmiddag om 15.00 uur is de officiële opening van de winkel. ,,Die gaat ook gewoon door. We gaan het glas heffen, er komen twee of drie spelers van FC Utrecht. We hebben kleding, spullen, alles. Alleen geen voordeur’’, lacht Nelemans.