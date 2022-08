Rammen voor Robert Gesink op de reclameborden: ‘Ik heb niks met wielrennen, maar dit is heel gaaf’

Zo ging Utrecht vanavond de wereld over (en heette de Prins Clausbrug ineens ‘Puente Dafne Schippers’)

De Dom - in de steigers - het stationsgebied, de wijk Overvecht, kasteel De Haar en Leidsche Rijn. Het kwam allemaal in beeld in de twee uur durende registratie van de ploegentijdrit door de Spaanse televisie. Maar bij een van de eerste beelden ging het even mis en volgde een corregimos.

