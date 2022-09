Rapport: Sekswerkers in Utrecht moeten legaal kunnen thuiswerken

Utrecht moet onderzoeken op welke manier thuiswerken voor sekswerkers op een legale manier mogelijk is. Op dit moment is dat in Utrecht niet toegestaan, maar gebeurt het wel op grote schaal. Hiervoor pleit een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager, die onderzoek deed naar de toekomst van sekswerk in de stad.

De commissie, die haar rapport donderdagmiddag presenteert, denkt dat wanneer het thuiswerken wordt toegestaan, dit veiliger wordt voor sekswerkers. ‘Op het moment dat er misstanden plaatsvinden, melden sekswerkers zich niet omdat ze bang zijn dat ze gestraft worden voor het thuiswerken.’ De commissie denkt dat sekswerkers sneller eventuele misstanden zullen melden en om hulp vragen als dat nodig is.

Omdat de bestemmingsplannen in Utrecht sekswerk vanuit huis niet mogelijk maken, moet hier volgens de commissie nog een oplossing voor worden gevonden. ‘Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een vergunning of een ontheffing. Een andere optie is om het te gedogen, maar dan is het nog steeds illegaal. Een vorm van melding of registratie is wenselijk. Hiervoor zal gezocht moeten worden naar de mogelijkheden binnen de huidige privacywetgeving.’

Ramen en gesloten werkplekken

De commissie Sorgdrager werd eind vorig jaar ingesteld, nadat plannen voor het Nieuwe Zandpad voor de vierde keer waren mislukt. Sinds in 2013 de tientallen seksbootjes in de Vecht langs het Zandpad werden gesloten, is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor een prostitutiezone.

In lijn met aanbevelingen die de commissie eerder al op hoofdlijnen presenteerde, zouden er voor de sekswerkers die niet vanuit hun eigen woning willen werken, ‘twee of meer locaties’ in de stad moeten komen waarbij ramen en gesloten werkplekken door sekswerkers (zelfstandig) te huren zijn. Grootschalige raamprostitutie zoals aan het Zandpad is niet meer van deze tijd, aldus de oud-minister.

Tippelzone laten terugkeren

Ook houdt Sorgdrager vast aan haar advies om te onderzoeken wat de mogelijkheid is voor een vorm van straatsekswerk in de stad. ‘De Baan’, waar vrouwen tot vorig jaar zomer aan de Europalaan werkten, moest plaatsmaken voor woningbouw. Verplaatsing van de tippelzone naar de Boteyken in De Meern of de Elektronweg op Lage Weide liep stuk op verzet van de buurt.

Sorgdrager liet eerder al weten dat de vrouwen die op de voormalige tippelzone werkten, ondertussen ‘ontheemd zijn geraakt’. Volgens haar zou een nieuwe tippelzone ‘kleinschalig en overzichtelijk’ moeten zijn en zou de gemeente dat idee mee kunnen nemen bij de ontwikkeling van nieuwbouw. ‘In ieder geval helpt het niet om de ogen te sluiten voor de realiteit dat de behoefte aan straatsekswerk er is.’

De commissie zegt zich te realiseren dat het vinden van een geschikte locatie ‘geen makkelijke opgave is en buurtbewoners wellicht zeer terughoudend reageren op het idee’. Aan de hand van zogenoemde ‘proeftuinen’ kan volgens haar worden bekeken ‘wat werkt in Utrecht en wat niet’.

