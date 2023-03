Rapport: steeds minder betaalbare woningen in Utrecht

Het aantal betaalbare woningen in Utrecht is de afgelopen jaren gedaald. Daarnaast komen er in 2023/2024 ook minder huizen bij in de stad. Dat blijkt uit het rapport ‘Wonen in Utrecht’. Wethouder Wonen Dennis de Vries roept daarom op tot regie vanuit de overheid.

,,De cijfers onderstrepen de noodzaak om van woningmarkt naar volkshuisvesting te gaan, met meer regie voor de overheid om te zorgen voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen”, aldus De Vries.

Daling sociale huurwoningen

In het rapport is te lezen dat het aandeel sociale huur van 35 procent in 2019 is afgenomen naar 32 procent in 2022. Dat terwijl de gemeente streeft naar een woningvoorraad die voor 35 procent uit sociale huur bestaat.

De daling komt volledig voor rekening van de particuliere huursector. Door de krapte op de woningmarkt en de stijgende WOZ-waarden stijgen de huurprijzen in deze sector boven de sociale huurgrens. Het aandeel sociale huur van woningcorporaties is met 29 procent al jarenlang stabiel.

Ambitie gemeente blijft achter

Ook voor mensen met een middeninkomen is het lastiger om woonruimte te vinden in Utrecht, blijkt uit het rapport. Want ondanks dat het aantal huurhuizen in deze categorie is gestegen, van 11 procent in 2021 naar 14 procent in 2022, zijn de koopwoningen duurder geworden, waardoor er in totaal minder huizen zijn voor de middeninkomens.

Het zal tegen het zere been zijn van de gemeente, die sinds 2018 de ambitie heeft om in 2040 minstens een kwart van de woningen tot dit segment te laten behoren. Eerder bleek dit percentage al op gelijke hoogte te blijven, maar nu is er dus wel een kleine stijging te zien, van 11 naar 14 procent.

In het rapport staat verder dat Utrecht jaarlijks rond de 3000 woningen oplevert. Een hoge score vergeleken met andere grote steden, maar ook hier moet een kanttekening geplaatst worden. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2021 namelijk meer dan gehalveerd, waardoor er het komende jaar naar verwachting minder huizen worden opgeleverd. Volgens bouwontwikkelaars komt dit mede door de hoge eisen die de gemeente stelt.

Ook woonlasten stijgen

Daarnaast stijgen de woonlasten van Utrechters ook. Zo zijn huurders in de particuliere sector gemiddeld het meeste kwijt. Zij betalen 16 euro per vierkante meter en gemiddeld ruim 1000 euro per maand, een stijging van 42 procent in tien jaar.

Proces van de lange adem

Maatregelen om het tij te keren zijn er wel. Wethouder De Vries: ,,We helpen woningcorporaties om sociale huurwoningen bij te bouwen, zetten vol in op de middencategorie huur én koop en nemen maatregelen om bestaande woningen zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het makkelijker maken van woningdelen, aanpak van leegstand en de opkoopbescherming”

Hij rekent daarbij ook op steun vanuit de overheid. ,,Dit is een proces van de lange adem, maar hopelijk kunnen we nog dit jaar bestaande huurwoningen betaalbaarder maken dankzij aanvullende regelgeving vanuit het Rijk.”

