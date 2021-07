Ravage op A27: caravan in brokstukken over snelweg verspreid, twee zwaargewonden

Recherche in nopjes: na 26 jaar in één dag vijf waardevol­le tips over brute moord op Sjaak (18)

9 juli Binnen 24 uur heeft de Utrechtse politie vijf waardevolle tips ontvangen over de moord op de 18-jarige Sjaak Gerwig in 1995. De Utrechter overleed door klappen op het hoofd en werd in het water achtergelaten. De daders zijn nog altijd niet gevonden. Daar hoopt de politie nu verandering in te brengen.