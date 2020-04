Reacties op Rutte: ‘Dat de leerlingen weer naar school komen, voelt als een feestje’

Een jaar geleden was het hosanna bij restaurant Zilt & Zoet in Maartensdijk. De Gouden Pollepel was binnen, de zaak draaide goed, de zomer kwam eraan. Nu ziet het er heel anders uit, zegt eigenaar Rob Beckers. Zijn eetgelegenheid ging half maart dicht en ontvangt nog steeds geen gasten. ,,Wel verzorgen we op vrijdag tot en met zondag een driegangen afhaalmaaltijd. Die krijgen de gasten koud mee naar huis, om daar in oven of magnetron te zetten.’’



Hoe meer hij daarmee omzet, des te minder krijgt hij van de overheid vergoed. ,,Maar dan gebeurt er wel wat in mijn bedrijf, het is goed voor de sfeer en ik krijg gasten over de vloer. Van alleen maar thuis zitten, word ik ook maar depressief.’’