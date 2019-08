Reanimatie na aanval zwerm wespen: oudere man ernstig gewond naar ziekenhuis

50 jaar FC Utrecht in de eredivisie, Jan van Kats zag (bijna) alle duels

12:23 FC Utrecht gaat op voor het vijftigste jaar in de eredivisie. Jan van Kats (72) maakte bijna alle wedstrijden mee. Als seizoenkaarthouder. En dat was hij al bij DOS. ,,Eerst had ik geen twee kwartjes om te gaan, en klom ik over het hek. En ineens won ik een stamkaart in de loterij. Ik heb ’m nooit meer opgezegd, DOS en FC Utrecht zitten in mijn bloed.’’