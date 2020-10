Rechter gelooft niets van verhaal ‘Zwarte Piet-schutter’ en geeft hem en zijn handlanger jarenlange celstraf

Wijkse scholieren gaan afval leren scheiden: ‘Jong geleerd is oud gedaan’

9 oktober Leerlingen van basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek leren binnenkort hoe belangrijk het is om afval te scheiden. In klassen waarin dat nog niet het geval was, komen handige afvalbakjes te staan.