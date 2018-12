Rechter: Maksim (14) en Denis (10) mogen morgen naar Oekraïne worden uitgezet

Video Houtense leerlingen in actie op Paarse Vrijdag: ‘Iedereen mag zichzelf zijn’

16:09 Een paarse loper, een welkomstcomité in paarse truien, paarse slingers en zelfs het toiletpapier is paars op College de Heemlanden in Houten. Het is Paarse Vrijdag en de leerlingen die zich hebben verenigd in de GSA (Gender and Sexuality Alliance) verwelkomen hun medeleerlingen met een paars armbandje en een speciale krant. Want aandacht voor seksuele geaardheid is nog steeds nodig.