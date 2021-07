Rechtsgang om geslacht kind zet discussie op scherp: ‘Lastig als je niet weet of je een man of vrouw voor je hebt’

COLUMN In het licht van de misdaden die de mensheid teisteren vind ik hortensia­roof iets aandoen­lijks hebben

22 juli ‘Zijn de dieven bloemenliefhebbers of junkies?’. Die onderkop, gisteren op de voorpagina van het Utrecht-katern, is poëzie van het zuiverste water. Al zou je er ook een extreem korte roman in kunnen lezen. Er zit weliswaar een valse tegenstelling in, want er is geen enkele reden om te veronderstellen dat een junkie niet van bloemen zou kunnen houden.