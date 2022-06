Reconstructie Benedeneind Noordzijde duurder; kruising Polsbroekerdam volgt na de zomer

De renovatie kostte al 9 ton. Omdat niet alleen het asfalt, maar ook de fundering slecht was, was alleen groot onderhoud niet voldoende. Langer wachten zou in de toekomst nog hogere kosten betekenen. ,,De wegfundering is op enkele plekken niet te hergebruiken, zoals de bedoeling was’’, luidt de uitleg van wethouder Gerrit Spelt.

‘Aanzienlijk bewerkelijker’

Verder blijkt de uitvoering ‘aanzienlijk bewerkelijker’ doordat de huisaansluitingen van de gasleiding bij elke woning door de wegfundering liggen. Ook moesten enkele verontreinigde plekken in de bermen worden gesaneerd. De renovatie van de 4,2 km lange weg tussen Polsbroekerdam en de N204 bij Benschop is begin juli klaar.

Het volgende werk dat in die omgeving wacht, is de reconstructie van de kruising Damweg/Benedeneind/Zuidzijdseweg in Polsbroekerdam, een regionale doorgaande route. De gemeente denkt na de zomervakantie van start te kunnen. De aanwonenden hebben een brief gehad. Er is nog geen aannemer. Deze bepaalt de planning.

Fasen

Omdat het hele karwei een jaar gaat duren, wordt in verband met de bereikbaarheid in fasen gewerkt. Steeds zal steeds één ‘poot’ van de kruising afgesloten zijn. Fietsers kunnen er wel door. Er komt ook een moment waarop de kruising zelf openligt en het nodig zal zijn deze in zijn geheel af te sluiten, meldt de gemeente. In het nieuwe ontwerp zitten verkeersmaatregelen om de snelheid te remmen tot 30 km per uur bij het naderen van de kruising. Deze maatregelen worden de komende periode tijdelijk ingevoerd om te testen hoe ze in de praktijk functioneren.

