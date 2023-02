Regenworm of rubber? Ooievaars zien het verschil niet (en dat is levensgevaarlijk)

Politie Overvecht houdt drugsge­brui­ker en dealer aan: harddrugs, telefoons en geld in beslag genomen

Een drugsgebruiker en zijn dealer zijn vanmorgen opgepakt. Dit gebeurde in een parkje in Overvecht waar de man op zijn dealer aan het wachten was. De verdachte had meerdere soorten harddrugs bij zich en 370 euro contant geld.

6 februari