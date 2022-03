Registratie Oekraïense vluchtelingen in Stichtse Vecht gaat moeizaam: nog geen leefgeld

GroenLinks stoot DENK van de troon in Overvecht: ‘Dit hadden we niet verwacht’

In 2018 was DENK nog de grootste partij in Overvecht, maar dat is niet langer het geval. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van deze week hebben de meeste inwoners van deze wijk op GroenLinks gestemd. De groenen zijn daarmee in acht van de tien Utrechtse wijken de grootste.

18 maart