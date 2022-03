Reizende tentoonstelling over geschiedenis Molukkers deze maand te bezoeken op schoolplein in Zeist

Podcast zet bijzondere Utrechtse plekken in het zonnetje op Internatio­na­le Vrouwendag

Eropuit in de stad met een audiotour in de oren, luisterend naar zes podcastafleveringen die je meeneemt langs plekken met een onderbelichte geschiedenis. Universiteit Utrecht presenteerde vandaag een podcast in het teken van Internationale Vrouwendag, die je meeneemt naar de geschiedenis.

