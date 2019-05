Reizigers opgelet: geen treinen tussen Utrecht en Arnhem

Te koop: partijkan­toor GroenLinks aan de Oudegracht

20 mei Het landelijke partijbureau van GroenLinks aan de Oudegracht 312 in Utrecht staat te koop. De partij is op zoek naar een ‘efficiënter en duurzamer onderkomen’ ergens in ‘het centrum van het land’. De kans is groot dat het landelijk bureau in de stad Utrecht blijft.