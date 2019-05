Reizigers opgelet: treinen rijden weer tussen Utrecht en Arnhem

Kantoor­pand Lenteleven in Zeist mag worden verbouwd tot appartemen­ten

7:29 Het leegstaande kantoorgebouw Lenteleven aan de Utrechtseweg in Zeist mag worden verbouwd tot een appartementencomplex. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven. In totaal komen er 94 woningen in het pand.