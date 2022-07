Reizigersorganisatie: ‘Naast goed advies, extra compensatie voor omreizers tussen Utrecht en Den Bosch’

Met deze container van FC Utrecht kunnen jongeren de hele dag sporten in hun eigen wijk

Het was misschien even een gek beeld voor inwoners van de wijk Vollenhove in Zeist. Plots stond daar een zwarte zeecontainer tussen al het groen. Afgelopen zaterdag werd die geplaatst door FC Utrecht in samenwerking met de gemeente Zeist en Partner Vanuit het Hart IT4Kids. De container dient namelijk om de jeugd meer te laten sporten. Nathan Voet, projectcoördinator voor FC Utrecht, geeft uitleg.

10 juli