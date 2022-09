Rek is eruit bij gastgezinnen: Houten zoekt derde opvangplek voor Oekraïners

Vrouw (49) overleden na steekpar­tij, zoon van haar vriend aangehou­den als verdachte

De 49-jarige vrouw die gisteren ernstig gewond raakte bij een steekpartij in het Utrechtse Vianen is overleden. Een 36-jarige verdachte is aangehouden. Hij is een huisgenoot van het slachtoffer en zit vast voor verhoor.

12 september