‘Relschoppers’ die politiebusje stelen blijken agenten in spe

Op het filmpje is te zien hoe ‘relschoppers’ wegscheuren in een politiebus, waarop agenten er achteraan rennen. Die ‘relschoppers’ blijken echter politiestudenten te zijn. „Wij kunnen u vertellen dat het fake news is”, schrijft de politie op sociale media.” De politiestudenten waren vrijdag namelijk bezig met een controle op rijbewijzen. Toen er een scooterrijder zonder helm aan kwam rijden, keerde hij om en probeerde zich uit de voeten te maken. „Door goede samenwerking met de agenten in spé kon de verdachte door één van de studenten worden gepakt, nadat hij zich had klemgereden in het gras.”