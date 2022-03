Rennen en uitrazen op de langste stormbaan ter wereld: nu kan het écht in de Jaarbeurs

Kerst 2021 ging het allemaal niet door, maar in de meivakantie (26 april tot en met 8 mei) is er een nieuwe kans: dan zijn (opnieuw) vier hallen van De Jaarbeurs in Utrecht gevuld met het ‘opblaasbare vermaak’ van Blow Up Extreme.

Dat betekent: heftige stormbanen, dikke springkussens en hoge glijbanen. De klap dat dit afgelopen Kerst niet doorging was enorm, zegt medewerker Stijn van Liempt. ,,Na vier eerdere annuleringen vanwege corona waren de verwachting voor de kerstvakantie erg hoog. Toen medio november de besmettingen weer begonnen toe te nemen hielden wij ons hart vast.’’

Dat geldt natuurlijk ook voor bezoekers.

,,Ja, want voor de kersteditie waren al ruim tachtigduizend tickets geboekt. Dus ook veel bezoekers die uitzagen naar een uitje werden teleurgesteld. Vooral vervelend voor de mensen die hun tickets telkens moesten omboeken.’’

Was het inpakken en de pandemie uitzingen?

,,We wisten op tijd dat deze Blow Up Extreme niet door zou gaan, dus we hebben niet voor jandoedel hoeven opbouwen en inpakken. De pandemie uitzingen moesten we trouwens wel, net als iedereen.’’

Quote Als je ziet hoeveel mensen carnaval hebben gevierd, dan vallen die paar duizend rondrennen­de mensen in goed geventi­leer­de evenemen­ten­hal­len best mee Stijn van Liempt

Is het evenement nog hetzelfde als met Kerst?

,,We bieden nog steeds meer dan vijftig attracties verdeeld over 36.500 vierkante meter vloeroppervlakte. Wel zijn we volop bezig met het toevoegen van gave licht- en geluidselementen en special effects. Ook organiseren we een Grande Opening met onder andere ook bezoek van Guinness Book of World Records om onze Cobra tot langste stormbaan ter wereld uit te roepen.’’

Is het wel verantwoord om hordes zwetende mensen over de opblaasattracties te sturen?

,,Er is er geen enkele reden om mensen niet uit te laten razen op de opblaasbare attracties. Als je ziet hoeveel mensen carnaval hebben gevierd, dan vallen die paar duizend rondrennende mensen in goed geventileerde evenementenhallen best mee.’’

Volledig scherm Blow Up Extreme in de Jaarbeurs. © Blow Up Extreme

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.