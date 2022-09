Rens (54) bedacht speeddaten op de fiets: ‘De liefde voor de fiets is er al, nu nog voor elkaar’

Forse blunder van coalitie: parkeerkos­ten in Utrecht nóg sneller dan gedacht richting Amsterdams tarief

Autobezitters moeten wederom meer gaan betalen om hun auto in de stad te parkeren. Door reken- en inschattingsfouten die zijn gemaakt tijdens de Utrechtse coalitieonderhandelingen, stijgen de parkeertarieven in de stad nu nóg harder dan aanvankelijk het plan was. Vooral bezoekers en mensen met een tweede auto gaan de extra verhogingen voelen in de portemonnee.

15 september