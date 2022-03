Restaurant Aphrodite van Shamida voor derde keer mikpunt van criminelen: ‘Ik ben er kapot van’

Utrecht trekt miljoenen extra uit om onderne­mers te helpen die het zwaar hebben door coronacri­sis

Utrecht investeert dit jaar en volgend jaar 5,6 miljoen euro in ondernemers en inwoners die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vanaf vandaag een compensatie voor de controle op coronatoegangsbewijzen aanvragen en per 1 april kunnen zij onder meer financiële steun krijgen vanwege de verhoging van de OZB voor bedrijfspanden.

24 maart