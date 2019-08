Restaurant-eigenaar over dronken studenten: ‘Ik werd uitgescholden voor kankerlijer’

videoDe leden van studentenvereniging Veritas, die het gisteravond in Park Paardenveld aan de stok kregen met de politie, gedroegen zich al uren ‘uitermate irritant’. Ze vielen bezoekers van restaurant ROOST lastig, ze bevuilden de toiletten, terwijl ze daar niet welkom waren en scholden de eigenaar van Roost uit voor ‘mafklapper’ en ‘kankerlijer’. Het was voor ROOST-eigenaar Sidney Rubens het teken om de politie te waarschuwen.

,,Ik kan echt wel wat hebben en ben als horeca-ondernemer het nodige gewend, maar wat die studenten van Veritas hier gisteren deden, dat ging echt te ver”, blikt eigenaar Sidney Rubens terug op de schermutselingen die zich de avond ervoor rondom zijn restaurant aan het Paardenveld afspeelden.

Naast het terras van ROOST was volgens Rubens een groep van circa zestig studenten al een paar uur aan het feesten in het park. ,,Dat moet normaal gesproken ook kunnen, maar wij kregen steeds meer last van die groep. Ze kwamen ongevraagd mijn terras oplopen om gebruik te maken van de toiletten. Ik heb ze toen uitgelegd dat de toiletten er zijn voor de bezoekers van ROOST. Als ze er toch van mijn toiletten gebruik maakten, dan wilde ik dat ze daarvoor betaalden en de wc’s ook netjes achterlieten. Dat deden ze dus allebei niet. Ik zal niet in details treden, maar laten we het er houden dat de wc’s er niet fris meer uitzagen.”

Eerste hulp

De studenten van Veritas kwamen volgens Rubens ook geregeld zijn terras oplopen voor medische verzorging. ,,Ze waren aan het zwemmen in de singel en dat ging er nogal onbesuisd aan toe, waardoor een aantal van hen verwondingen aan voet of arm opliep. Ik heb een stuk of vijf van die studenten nog verbonden, maar ik ben natuurlijk geen eerste hulp, dus naar verloop van tijd was ik het zat en heb ik gezegd dat ze niet meer kletsnat mijn zaak moesten inlopen.”

De overlast nam volgens Rubens alleen maar toe. ,,Ze begonnen luidruchtiger te schreeuwen en mijn gasten hadden daar last van. Toen ik hen waarschuwde dat ik de politie zou bellen als het niet ophield, werd ik zelf ook uitgescholden. Eerst voor mafklapper en later werd het kankerlijer. Toen vond ik het welletjes en heb ik de politie gebeld.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Horeca-ondernemer Sidney Rubens, eigenaar van ROOST. © Koen Laureij

Twitter

Wat volgde, zorgde vandaag voor een stroom aan reacties op de sociale media toen beelden van de aanhoudingen op Twitter verschenen. De politie sommeerde de dronken studenten te vertrekken, maar die gaven daar geen gehoor aan. Daarop ontstonden opstootjes tussen agenten en onder meer een vrouwelijke studente, die hardhandig op de grond werd gewerkt. Een mannelijke student die zich ermee bemoeide, kreeg een rake klap in zijn gezicht van een agent.

Rubens heeft vanmorgen gesproken met het bestuur van Veritas. ,,Ze zeggen het incident te betreuren en gaan een intern onderzoek doen.” Het bestuur van Veritas heeft nog niet gereageerd op vragen van het AD.

Reactie politie

De politie liet eerder vandaag op Facebook al weten wat er volgens hen gebeurd was en waarom het ‘hardhandige optreden’ nodig was. Volgens de politie waren de studenten dronken en zetten ze de boel op stelten.

,,Wij hebben aan de studenten uitgelegd waarom hun gedrag overlast veroorzaakte en hen gevraagd te vertrekken. Dat weigerden ze en na twintig minuten praten, restte ons niets anders dan hun vertrek te vorderen”, aldus de politie.

De politie zegt heel goed te begrijpen dat studenten ‘lekker de stad ingaan en dat daarbij gedronken wordt’. ,,Dat is prima, zolang er geen overlast voor anderen ontstaat. We geven mensen alle tijd om vrijwillig weg te gaan. Als mensen dat niet doen, vorderen we het. Als ze dat ook niet doen, rest ons geen optie dan over te gaan tot aanhouding en als men hierbij verzet pleegt of niet meewerkt, kan het voorkomen dat wij geweld moeten toepassen.”