Restaurant Noor met ‘meest vriendelijke gastheer’ geeft Veenendaal een vleugje Midden-Oosten

Barbone had de lekkerste lasagne van de stad, zo wordt gezegd. Ik zal het niet (w)eten, want in 2018 ging het Italiaanse restaurant verloren bij een brand. Vorig jaar zwaaide de deur weer open, maar niet voor een lasagne. Nee, het is nu de Midden-Oosterse keuken van Younes en Ines Slimani uit Wageningen, die de Veense tongen mag beroeren. Is Noor al the-talk-of-the-town? Volgens de eigenaar moeten inwoners nog een beetje wennen, maar zal het zeker goedkomen. Wellicht helpen een paar enthousiaste woorden in de krant.