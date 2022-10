Restaurant Tijm heeft een horeca-hit in huis: bloemkool in een gefrituurd jasje

Effect van werk aan Galecopper­brug op verkeer is nog gering, maar dat gaat veranderen

Files en vertragingen: die zijn komende maanden te verwachten op en rond de Galecopperbrug en de A12 bij Utrecht, verwacht wegbeheerder Rijkswaterstaat. Richting Arnhem is grootschalig werk aan de brug in volle gang en dat wakkert in combinatie met herfstweer het fileleed aan.

6 oktober