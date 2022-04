Restauratie van de bekendste molen van Nederland van start: ‘Een flinke klus die ruim 2 ton gaat kosten’

Waarom moet de Oukoper Molen, de bekendste molen van Nederland, gerestaureerd worden?

,,Om een aantal redenen. We gaan de fundering verbeteren. Die is nu van hout en de kans bestaat dat de molen door verrotting scheef komt te staan. Dat willen we voor zijn en daarom gaan we met betonnen balken werken. Verder gaan we het wiekenkruis vervangen. De stalen wieken zijn heel slecht. Er kunnen na verloop van tijd gaten in vallen. Ook de kap van de molen gaan we aanpakken.”

Heeft de molen nog een functie?

,,Al onze molens zijn in principe maalvaardig. Deze ook en dit is een poldermolen. Dus deze kan nog water uit de polder malen. De polders worden tegenwoordig elektrisch gemalen. Deze molen helpt een handje. Nou ja, wel een flink handje, want hij maalt heel wat kuub water uit de polder.”

Dit is een bekende molen, toch?

,,Hij is gebouwd in 1644. Dit is één van de meest geziene molens van het land. Hij staat in een weiland langs de A2 en wordt door veel automobilisten gezien.”

Wanneer is de restauratie afgerond?

,,Het gaat in fasen. De fundering en de nieuwe kap zijn nog wel een flinke klus. Ik hoop dat die in juni klaar zijn. De wieken ergens is de zomer. Die zijn besteld en worden door een molenaar in Limburg gemaakt. Het gaat wel redelijk snel ja, maar zo ingewikkeld is het niet. Veel doen we met de hand en het is intensief werk. Alleen de wieken zijn lastig. Daarna moeten ook de hekwerken er nog tegenaan.”

Wat kost deze operatie?

,,Ruim twee twee ton, 220.000 euro om precies te zijn. Dat geld is bijeengebracht door donateurs van Utrechts Landschap, via een succesvolle crowdfundingsactie en donaties van het Parelfonds (provincie Utrecht), Molenfonds (Vereniging De Hollandsche Molen), Pieter Houbolt Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rabobank Gooi en Vechtstreek.”

