Reusachtig boekenkunstwerk moet in Utrecht komen: zoveel boeken zijn er nodig

Gezocht: tienduizend boeken om daar het grootste boekenkunstwerk van Nederland van te maken. Het is een opvallende oproep van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU), dat plaatsvindt van 23 september tot en met 8 oktober. Even vragen aan Ronnie Kroes, communicatiemedewerker van ILFU.

Wie is er met dit idee gekomen?

,,Wij waren aan het zoeken naar een mooie opening van het festival en toen kwamen we een fantastisch kunstwerk van het Spaanse Kunstcollectief Luzinterruptus tegen. Zij hebben dit al vaker gedaan in andere steden zoals New York.”

Hoe gaan jullie in hemelsnaam aan tienduizend boeken komen?

,,In alle bibliotheken in Utrecht staat een heel grote bak waarin mensen hun boeken kunnen doneren. Wij krijgen een seintje als die bak vol zit. Mensen kunnen verder ook een mailtje sturen als ze thuis nog veel boeken hebben liggen en we werken samen met Kringloop de Arm.”

Wat wordt er straks met die boeken gedaan?

,,Inwoners leveren de boeken in. Daar mogen ze eventueel ook nog een mooie boodschap in zetten en dan gaan wij met 100 vrijwilligers een lichtje in al die boeken doen. Op 23 september van 12.00 tot 24.00 uur zal dan een straat in het centrum van Utrecht helemaal verlicht zijn met boeken.”

Quote Je geeft een boek, maar je neemt er ook weer eentje mee. Het is echt een doorgeef­ver­haal Ronnie Kroes

En alle boeken zijn toegestaan?

,,Ja, het mag van alles zijn: van bouquetromans tot thrillers. Als iemand van zijn studieboeken af wil, mag dat zelfs.”

Weten jullie al in welke straat het kunstwerk komt?

,,We zijn daarvoor nog in overleg met de gemeente. We hebben nog geen definitieve straat, die maken we na de zomer bekend.”

O ja, zien mensen hun boeken nog wel terug?

,,De bedoeling is dat de straat na afloop weer helemaal leeg is. Je geeft een boek, maar je neemt er ook weer eentje mee. Het is echt een doorgeefverhaal. Of de straat helemaal leeg raakt, weet ik niet. Maar het zou mooi zijn.”

