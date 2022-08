Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede bestaat een eeuw en dat wordt zó gevierd

Het lager onderwijs in Wijk bij Duurstede was in de jaren tien van de vorige eeuw van een belabberde kwaliteit. Kinderen kregen les in gebouwen die rijp waren voor de sloop. Gebrekkig sanitair, slechte ventilatie, verwarming met oliekachels waaruit af en toe een lading roet op de kinderen neerdwarrelde. Voortgezet onderwijs was er niet in het arme en verpauperde stadje, dat bol stond van onbewoonbaar verklaarde huizen. Meisjes boften dat ze naaien konden leren bij de Zusters van Liefde.