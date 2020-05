Rhenen moest er een paar jaar op wachten, maar nu is het feest dankzij de babypanda

Het is stil, in het normaal drukbezochte Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Sinds de coronacrisis is de dierentuin dicht en hoor je alleen de dieren nog, zoals de rondscharrelende flamingo's, de overburen van de reuzenpanda's. Zo stil was het gisterenochtend ook, tot José Kok, hoofd dierverzorging, een kreetje hoorde uit het pandaverblijf. Een klein kreetje, eentje die ze niet kende van de grote bewoners, reuzenpandastel Wu Wen en Xing Ya dat drie jaar geleden naar Nederland kwam. Kok pakte haar telefoon, waarmee ze op de webcam in het pandakraamhol kan kijken. „Om kwart voor tien had ik nog gezien dat Wu Wen zichzelf likte, en geluiden maakte, anders dan anders. Toen, tweeënhalf uur later, was het er.”