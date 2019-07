Rhenense wijkagent maakt uitglijder op Twitter: ‘Gert-Jan Segers, lekker blijven dromen’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:09 Op verschillende plekken in Utrecht kunnen inwoners vandaag oefenen met het spreken van de Nederlandse taal. In Lombok kunnen bewoners ook in gesprek met iemand die nog Nederlands aan het leren is, bij het taalcafé in de wijk in De Voorkamer. Het idee is dat mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan. Anderstalige Utrechters en Utrechtse vrijwilligers gaan ook hier met elkaar in gesprek.