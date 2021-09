Ricky (25) overvalt kort na hersenoperatie ouder echtpaar, maar mag straf in vrijheid afwachten

Twee ontvoerin­gen op één dag in Leidsche Rijn door ripdeal: ‘Als je ript komen er grote problemen op je af’

18:59 Op klaarlichte dag in de wijk Langerak in Leidsche Rijn zijn twee mannen op 17 mei 2020 los van elkaar slachtoffer van (een poging tot) ontvoering. Bij de één gebeurt dat midden op straat, bij de ander in een parkeerkelder. De één ontkomt, de ander wordt naar Brussel gereden. De aanleiding? Een ruzie over wiet en drugsgeld.