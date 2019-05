Ridder Wesley opent naar hem vernoemd sportpark en bedankt Yolanthe

UpdateEen naar jezelf vernoemd sportpark én een koninklijke onderscheiding. Niet verkeerd voor een donderdagmiddag. Zelfs niet voor voetballer Wesley Sneijder, die in zijn imposante carrière toch best het een en ander heeft meegemaakt. Hij is megatrots.

Dat het Utrechtse sportpark naar hem vernoemd zou worden, was niet echt een verrassing.



In de wijk hingen al bordjes die de weg wezen naar Sportpark Wesley Sneijder en ook op de toegangspoort prijkte deze naam al.



De vernoeming van het sportpark aan de Thorbeckelaan, waar DHSC voetbalt, was een idee van wijkraadslid Hans Swagers, die dat - een beetje tot zijn verrassing - in no time werkelijkheid zag worden. Iedereen vond het namelijk een goed plan en ook de gemeente werkte vlotjes mee.

Sjorren aan een koord

En zo stonden Sneijder en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen op deze Hemelvaartsdag aan een koord te sjorren om een groot doek te laten zakken om zo de naam van het sportpark te onthullen.



Die staat nu levensgroot op de gevel van het clubgebouw, met ernaast een gestileerde vorm van de voetballer, voorzien van nummer 10.



Zijn houding? Het moment op het WK in 2010 vlak nadat hij, als een van de kleinsten op het veld, koppend tegen Brazilië de 2-1 had gemaakt en vol verbazing naar zijn hoofd wees.

Quote Ik weet nog niet wat ik ga doen volgend jaar, maar de kans is klein dat dat iets op het veld is. Wesley Sneijder

Behaagd

Volledig scherm © Foto Ruud Voest Verbaasd was hij ook deze middag, toen Van Zanen ineens de woorden ‘het heeft de Koning behaagd’ uitsprak en Sneijder een lintje opspeldde. De Utrechter is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau.



En heeft dat dik verdiend, aldus Van Zanen: ,,Je verdienste voor de sport en voor deze stad verdienen een 10 met een gouden griffel, eentje van 24 karaat.’’



Sneijder past volgens de burgemeester in het rijtje Utrechtse sporticonen naar wie ook plekken zijn vernoemd, zoals Anton Geesink (straat), Jochem Uytdehaage (plantsoen), Marco van Basten (sportpark) en Dafne Schippers (brug). ,,Heel vereerd”, is hij daarmee. En, vraagt hij zich meteen af: ,,Wie wordt de volgende?”

Mooie cadeaus

De recordinternational uit het Utrechtse Ondiep had een mooie middag. ,,Een naar mij vernoemd sportpark en een lintje. Twee heel mooie cadeaus. Als je zoiets krijgt in de wijk waar je opgegroeid bent en waar je de eerste stappen op het voetbalveld hebt gezet, dan kun je alleen maar megatrots zijn.”



De voetballer is zeer betrokken bij DHSC, die afgelopen weekeinde kampioen werd. Hij steunt de club, ook financieel. Ook nodigde hij de spelersgroep in januari uit voor een trainingsstage in Qatar, waar Sneijder speelt bij Al-Gharaf.



Over zijn toekomstplannen blijft hij nog vaag. Lekker spelen bij DHSC, samen met broertje Rodney misschien? Een lach. ,,Ik weet nog niet wat ik ga doen volgend jaar, maar de kans is klein dat dat iets op het veld is.’’

