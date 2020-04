Rij-instructeur (52) stapt met tien glazen wijn op achter het stuur: ‘U zou beter moeten weten, meneer’

Een 52-jarige man uit Leusden grijpt op een donderdagavond in januari flink naar de fles. De man drinkt tien glazen wijn, hoewel hij later toegeeft dat het er ‘waarschijnlijk veel meer zijn geweest’. Als zijn schoonmaakster ‘s ochtends binnenkomt, besluit hij de auto in te stappen en een frisse neus te halen. De man, nog flink onder invloed, strandt in een berm en hij belandt op het politiebureau in Zeist.