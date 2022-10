Rijdt mijn bus of tram morgen? 6 vragen en antwoorden over de grote ov-staking

Ze kwamen voor regenlaar­zen, maar gaan naar huis met een glitter­pauw: de kerstshow is weer open!

De tuinsets, hangmatten en bbq’s van de Intratuin hebben plaatsgemaakt voor fonkelende lampjes, kerstballen in de vorm van rumflessen en levensgrote dansende beren in rokkostuum. Terwijl de temperatuur richting de 20 graden klimt, is sinds dit weekend de kerstshow weer te bewonderen.

16 oktober