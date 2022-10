Rijk, arm en allemaal andere roots: in dit supertalentvolle voetbalteam tellen verschillen niet

Hier in Utrecht opent binnenkort een crisisnood­op­vang voor 120 asielzoe­kers

Aan ‘t Goylaan in de Utrechtse wijk Hoograven komt een crisisnoodopvang voor 120 asielzoekers. De opvang in het voormalig kantoorpand is bedoeld voor mensen die wachten op een mogelijkheid hun asielprocedure te starten in Ter Apel.

20 oktober