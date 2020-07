Rijk Bilthoven laat villa's met subsidie poetsen, PvdA: ‘Mag, maar het hoort niet’

Huis gezocht? Voor 8 ton koop je de woning van Jan van Zanen (en die ziet er zó uit)

2 juli Hij is nog maar net een dag weg, of het huis van burgemeester Jan van Zanen in Utrecht staat al te koop. De vraagprijs van de woning in Rijnsweerd, waar de naar Den Haag vertrokken burgemeester de afgelopen jaren heeft gewoond, is een kleine 8 ton. Het huis telt 6 kamers, verdeeld over een woonoppervlakte van 164 vierkante meter.