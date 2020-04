Rijkswaterstaat haalt verlaten fiets van snelweg bij Nieuwegein

HOE IS HET NU MET Joost (38) raakte in 2018 verlamd tijdens een vakantie: ‘Nu heb ik voor het eerst weer staand gezoend met mijn vrouw’

20 april In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Joost van Drie (38) uit Nieuwegein.