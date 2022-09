Risico op natuurbranden in regio Utrecht gaat niveau omlaag vanwege flinke buien

In Nederland is het risico op natuurbrandgevaar in twee fases ingedeeld. Fase 1 is het minst erg; dan zijn er (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wanneer het al langere tijd droog is in de natuur, gaan we naar fase 2. Daar zaten we dus de afgelopen tijd in, maar dankzij de regen van de afgelopen dagen is het risico op brandgevaar nu minder geworden. Wel is nog steeds voorzichtigheid geboden in de natuur.