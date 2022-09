Rob (63) verkocht 40 jaar terug nog met moeite een bouwval in Utrecht, nu staan mensen ervoor in de rij

Huizen met een lekkend dak, een rotte vloer of een door ‘ome Joop’ gekluste badkamer. Ze hebben nu een hoofdprijs en worden soms na slechts een videorondleiding via Facetime moeiteloos verkocht. Rob Kok (63) zag de stad en zijn inwoners veranderen, in zijn veertig jaar als makelaar in Utrecht. ,,Ik heb zelfs een huis aangekocht voor een Oekraïner.”

Ja, er was een klein feestje. Maar niet dat het lang voelt, die veertig jaar. Daarvoor gebeurde er te veel. Een andere wereld, dat kun je gerust zeggen van de vroege jaren 80 waarin Kok (toen 23) als jongste makelaar van Nederland werd beëdigd. Om niet lang daarna een eigen kantoor onder de vlag van Ludenhoff Makelaars te openen in Oog in Al.

,,Utrecht had in die tijd veel kwalitatief slechte woningen. Rond de Amsterdamsestraatweg, in Lombok. Ik kwam bij huizen waar ik letterlijk door de vloer ging. Er woonden geboren Utrechters”, herinnert Kok zich. ,,Je had betere wijken zoals Oog in Al en Tuindorp, met wat hoger opgeleide Utrechters. Maar ook daar was investeren in woningen er echt niet bij. Heel veel was er nog in originele staat.”

Hooguit zelf wat opgelapt

Uitdagend, was het. Om huizen in bedenkelijke staat waaraan eigenaren hooguit zelf wat hadden opgelapt, aan de man te brengen. En tegelijkertijd: ,,Het was gewoon de markt. Je kocht voor veel lagere prijzen, maar je kreeg er ook veel minder voor. De rente was hoog. Maar het was wel toegankelijk voor brede doelgroepen. Voor iedereen was iets te vinden, betaalbaar.”

Het zou tot de jaren 90 duren voor het gemeengoed was dat er met serieuze kennis van zaken werd geklust. Wat daaraan vooraf ging zou de stad danig veranderen. ,,Wijken die er zeer erbarmelijk aan toe waren, zoals Lombok en Zuilen, gingen enorm in kwaliteit omhoog door stadsvernieuwingsprojecten van de gemeente. Nieuwe daken, houtwerk, pannen. De gemeente nam het voortouw en subsidieerde ook nog flink”, herinnert Kok zich. ,,Vanaf dat moment zijn alle wijken gaan bloeien. De zaadjes verspreidden zich door de hele stad. Huiseigenaren zagen in wat het deed met de prijs van hun huis als ze erin investeerden.”

Diepe ellende in crisisjaren

Er waren verdrietige crisisjaren tussen 2009 en 2013. ,,Mensen die met twee huizen zaten, vol in de schuld, met diepe ellende tot gevolg”, herinnert Kok zich.

Uiteindelijk zou de vernieuwingsdrang van destijds, de rente die steeds verder zakte en de toenemende schaarste Kok doen belanden in ‘die belachelijke markt, over de top in het kwadraat’. ,,80 bezichtigingen op een woning, 15 biedingen. Partners die het huis niet te zien krijgen voor de koop. Of een bezichtiging via Facetime”, somt hij de gekkigheid van de laatste jaren op. ,,En dan hadden kopers het idee dat ze de loterij hadden gewonnen. Maar ze hadden een huis gekocht voor een zeer stevige prijs.”

Een nieuwe klantenkring diende zich aan: ,,Ondertussen spreek ik 15 procent van mijn tijd Engels of Duits. Met Grieken, Spanjaarden, Chinezen. Ik heb zelfs een huis aangekocht voor een Oekraïner.”

Blijft zijn passie

Duizenden woningen kocht en verkocht Kok. Sommigen blijven altijd bij. Zoals het huis waarbij de vertrekkende bewoners er met de keuken vandoor bleken te zijn gegaan, het huis waar iemand zelfmoord had gepleegd of een van die vele mooie huizen langs een van Utrechtse parken. Het blíjft zijn passie, ook na veertig jaar, om huis en bewoner zo goed mogelijk te matchen, een verkoop te laten slagen. ,,Wat je dan terugkrijgt aan reacties, dat is het allermooist.”

